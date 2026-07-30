Млада жена загина при катастрофа между кола и камион, съобщават от ОДМВР-Видин. На 29 юли в 14.40 часа на тел. 112 постъпил сигнал за катастрофа на главен път Е-79, в района на бензиностанция Фанти Г. Към мястото незабавно били насочени екипи на полицията, пожарната, областен отдел “Автомобилна администрация“ и ЦСМП. В резултат на възникналото пътнотранспортно произшествие между товарен автомобил “Скания“ с прикачено полуремарке и лек автомобил “Ауди“ с немски регистрационни табели е починала 22-годишна жена от гр. Лом. Тя е шофирала леката кола. Още: Прокуратурата поема разследването на трагедията с 4 жертви на пътя Русе - Бяла

Във видинската болница били настанени двамата й спътници, също от гр. Лом - 34-годишна жена и 11-годишно момче. Водачът на товарната композиция – 51-годишен от с. Арчар, не е пострадал. При тестване с технически средства пробите му не са отчели наличие на алкохол и наркотични вещества. Той е бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите по случая продължава, образувано е досъдебно производство. Още: След тежката катастрофа на АМ "Марица": Ето какво е състоянието на пострадалите