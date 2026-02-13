Любопитно:

МВР призна - провеждало е учение с организацията от случая "Петрохан"

13 февруари 2026, 16:09 часа 764 прочитания 0 коментара
МВР призна - провеждало е учение с организацията от случая "Петрохан"

Министерството на вътрешните работи потвърди, че е провело поне едно съвместно учение с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), станала известна от случая с откритите общо шест тела в хижа "Петрохан" и в подножието на връх "Околчица". Учението се е провело на територията на ОДМВР-Монтана на 3 май 2023 г., съобщи МВР. От датата става ясно, че по това време на власт е служебното правителство "Гълъб Донев 2", когато вътрешен министър беше Иван Демерджиев, а главен секретар на МВР - Петър Тодоров.

Още: След разказите за педофилия: Калин Стоянов намекна, че може да няма сигнал в ГДБОП (ВИДЕО)

Целта на обучението

Целта е била повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ - според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г.

Темата на занятието - съгласно официален план - е: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Още: Пожар и евакуация в Окръжната следствена служба във Враца. Има ли връзка с откритите тела на Околчица?

Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков са предоставили оборудване

Обучението е проведено в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок“ в град Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Оборудването е предоставено от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков, става ясно от информацията на МВР. Тримата са сред шестте жертви в хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана, посочват от вътрешното ведомство. Продължава и проверката на Дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая „Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР.

Още: "Продължаваме промяната" иска международно разследване на "Петрохан"

ПП-ДБ заговори за учение на НАКЗТ и МВР

По-рано днес, 13 февруари, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви в кулоарите на парламента, че Министерството на вътрешните работи е работило съвместно с неправителствената организация. Той обаче говореше за официални тактически учения от миналата година, проведени съвместно от полицейски подразделения в Монтана и НАКЗТ.

Снимка: БГНЕС

“Много хора се чудят защо вътрешният министър (Даниел) Митов и главният секретар (Мирослав) Рашков продължават да се крият по случая Петрохан. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация, според която през 2025 година въпросната група е имала съвместно тактически учения с полицейски подразделения в Монтана на местен полигон. През септември 2025 година полицията в Монтана дори е използвала един от дроновете на тази организация за извършване на полицейски действия”, каза Мирчев. Според него и ДАНС е работила "тясно с групата в Петрохан", като е "внедрила свои вербувани хора там".

Още: "По стар милиционерски обичай": ДБ за информация за "Петрохан" и в шок от Калин Стоянов (ВИДЕО)

“Кое обаче е по-интересното? Главният секретар Рашков изисква информация от МВР - Монтана за това дали е имало някакви съвместни действия с въпросната група. Отговор има, но пълната информация не е показана на обществото”, добави още Мирчев.

Припомняме, че министър Даниел Митов така и не се яви в парламента за изслушването по случая "Петрохан".

Още: Материали от разследването по случая "Петрохан-Околчица" са изпратени на Рая Назарян

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Петрохан МВР Ивайло Калушев НАКЗТ
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес