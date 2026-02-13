Бащата на 15 годишния Александър: Все още вярвам на Ивайло Калушев

Бащата на 15-годишния Александър Макулев, открит мъртъв в кемпера на Ивайло Калушев на връх Околчица, даде интервю за bTV. Яни Макулев заявява, че и към момента продължава да вярва на Калушев и не е променил позицията си спрямо него. Александър е записан в частното училище "Космос" през 2023 г. Бащата не отрича, че синът му е имал чести отсъствия. По информация на bTV училището не е избрано единствено от родителите, а след препоръка. Според източници на медията майката е посочила пред разследващите, че записването е станало чрез съдействието на Калушев.

Яни Макулев отказа да обясни защо синът му е бил с Калушев, но подчерта, че го познава от 35 години и че "не е това, което се описва по всички медии". Още: МВР призна - провеждало е учение с организацията от случая "Петрохан"

"Избрахме го съвместно с Ивайло Калушев и със съпругата ми решихме, че това е добър избор, който ще даде възможност на детето ни хем да се образова, хем ще има време да практикува спортовете и заниманията си", заяви той.

"Все още му вярвам"

По думите му доверието му към Калушев остава непроменено. "Все още вярвам на Ивайло Калушев въпреки това, което се изнася по медиите. Аз не съм си променил мнението по въпроса. Не смятам да се аргументирам. Така съм решил вътрешно и това е моето мнение", каза още бащата. Още: За култа "Петрохан" и логиката да има споразумение с МОСВ: Позиция на бивш съветник на Борислав Сандов

Не става ясно по каква причина Калушев е препоръчал училището. Макулев посочва, че не му е известно той да има специални отношения с ръководството. "Не сме говорили по отношение на самото училище. Според мен това е едно от малкото или единственото място, където преподаватели, деца и родители са в пълна хармония", добави той.