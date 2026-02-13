Любопитно:

Радар за икономика: Най-важните новини на 13 февруари 2026 г.

13 февруари 2026, 23:00 часа 225 прочитания 0 коментара
Радар за икономика: Най-важните новини на 13 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 февруари 2026 г.

Мултифондове: Депутатите одобриха реформа във втория пенсионен стълб

Парламентът одобри на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда т.нар. мултифондов модел при втория пенсионен стълб. Законопроектът беше приет със 103 гласа "за". Против гласуваха "Възраждане", БСП и "Величие", а МЕЧ и ИТН се въздържаха. Както Actualno.com вече писа, проектът предвижда всеки универсален пенсионен фонд да бъде разделен на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Мултифондове: Депутатите одобриха реформа във втория пенсионен стълб

Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2678 лв. (1369,24 евро), като се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5,1 на сто. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 8,5 на сто, и „Култура, спорт и развлечения“ - със 7,9 на сто.

Още: Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Българската икономика се забавя: Актуални данни

Българската икономика се забавя в края на 2025 г. Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). През четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,9 на сто спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,8 на сто спрямо третото тримесечие на 2025 г. А през същия период на 2024 г. БВП е нараснал с 3,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на предходната година. Българската икономика се забавя: Актуални данни

Обрат: Появи се купувач на "Лукойл" и от Саудитска Арабия

Подкрепяната от Саудитска Арабия компания Midad Energy е подписала споразумение за придобиване на чуждестранните активи на руския енергиен гигант "Лукойл", който е подложен на санкции от страна на САЩ. Това е станало в ожесточена конкуренция с други компании, включително гиганта в областта на частния капитал Carlyle Group ("Карлайл Груп"), постигнала наскоро споразумение за покупка на по-голямата част от международните активи на "Лукойл". Обрат: Появи се купувач на "Лукойл" и от Саудитска Арабия

Неочаквана промяна в цената на златото

Цената на златото възстанови позиции тази сутрин след като късно снощи неочаквано се срина с над 3 на сто , като по този начин котировките на благородния метал достигнаха едноседмично дъно. Инвеститорите очакват публикуването днес на нови данни за темпа на потребителските цени в САЩ през януари, които могат да обусловят предстоящите лихвени решения на Управлението за федерален резерв.

Неочаквана промяна в цената на златото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Заплати злато Лукойл българска икономика пенсионна реформа
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес