Радар за икономика: Най-важните новини на 13 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 13 февруари 2026 г.

Мултифондове: Депутатите одобриха реформа във втория пенсионен стълб

Парламентът одобри на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда т.нар. мултифондов модел при втория пенсионен стълб. Законопроектът беше приет със 103 гласа "за". Против гласуваха "Възраждане", БСП и "Величие", а МЕЧ и ИТН се въздържаха. Както Actualno.com вече писа, проектът предвижда всеки универсален пенсионен фонд да бъде разделен на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Мултифондове: Депутатите одобриха реформа във втория пенсионен стълб

Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2678 лв. (1369,24 евро), като се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5,1 на сто. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13 на сто, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 8,5 на сто, и „Култура, спорт и развлечения“ - със 7,9 на сто.

Българската икономика се забавя: Актуални данни

Обрат: Появи се купувач на "Лукойл" и от Саудитска Арабия

Неочаквана промяна в цената на златото

Цената на златото възстанови позиции тази сутрин след като късно снощи неочаквано се срина с над 3 на сто , като по този начин котировките на благородния метал достигнаха едноседмично дъно. Инвеститорите очакват публикуването днес на нови данни за темпа на потребителските цени в САЩ през януари, които могат да обусловят предстоящите лихвени решения на Управлението за федерален резерв.

