10 души с АТВ-та и множество гилзи: Първите показания за хижа "Петрохан" - да или не?

Два нови фрагмента от предполагаемо първите свидетелски показания какво е станало в хижа "Петрохан" вече циркулират във Facebook. Предполагаемият свидетелски разказ е публикуван от Петьо Цеков - журналист, минал през "Нощен Труд" в зората на демокрацията, а вече от над 2 десетилетия е зам.-главен редактор на в. "Сега". Доста показателно е, че публикацията му е пресподелена от журналиста от "Капитал" Полина Паунова - в нейния профил във Facebook.

Кои са новите акценти:

Около 13:00 ч. на 01.02.2026 г. Деян Мексиканеца забелязва група от около десетина души със скъпа екипировка и нови АТВ-та пред заведение в Гинци. Два часа по-късно той предупреждава по телефона Ивайло Иванов за присъствието им в района. Вечерта (около 19:45 ч.) Ивайло Калушев изпраща притеснително съобщение, наподобяващо "прощално писмо", със съдържание: "Сбогом приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и инструкция за връщане в Мексико.

В опит да открие друг от обитателите – Ивайло Калушев, Деян влиза в основната сграда. Във фоайето и по стълбите към втория етаж той забелязва десетки гилзи, които му изглеждат по-големи от тези за пистолет. Гъстият дим на горния етаж го принуждава да се оттегли.

Кой е Деян Мексиканеца? Това е Деян Илиев, един от най-близките приятели на Ивайло Калушев - научете повече: Мъжът, подал първи сигнал за три тела на хижа "Петрохан", мистериозно изчезна

Под публикацията на Паунова има твърдение, че първоначалния пресподелен от нея пост е редактиран. Какво е важното - как всъщност са намерени телата на застреляните Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Снимка на телата излезе в "Уикенд" - въпросът, който се дискутира, е дали това е първоначалното им положение т.е. както са намерени: