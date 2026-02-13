Оставката на Румен Радев:

Тежка катастрофа между два тира на Северната тангента, огромно задръстване и пламъци (ВИДЕО)

13 февруари 2026, 16:01 часа 72 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа е станала на Северната скоростна тангента. Два тира са се ударили и са избухнали в пламъци, съобщава "Фокус". Инцидентът е станал в посока "Ботевградско шосе" в района на село Кубратово, на отбивката за Требич. Движението е блокирано. Към момента няма данни за пострадали. На място има изпратени екипи на пожарната, тъй като сблъскалите се тирове са се запалили. На снимки в социалните мрежи се вижда гъст дим, а на видео в групата "Катастрофи в София" се виждат и огромните пламъци.

По непотвърдена информация тир се е ударил в спрял лек автомобил, който е бил в аварийната лента. На кадрите се вижда, че гори дървен материал от ремаркето на тежкотоварния автомобил.

От Агенция "Пътна инфраструктура" има официална информация, която гласи: Временно е ограничено движението по Северната скоростна тангента при км 6 в посока ГКПП "Калотина" поради ПТП. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътна полиция.

Очаквайте подробности!

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
