Изхвърлено до кофите новородено бебе намериха в голям столичен квартал

Новородено бебе, изхвърлено до кофи за боклук в столичния квартал "Дружба" 1, е било открито по-рано днес. Бебенцето е било в найлонов плик, според информация на bTV то е недоносено. Жени, които са почиствали междублоковото пространство, са се натъкнали на новороденото по обяд, а според информациите то е недоносено, в около 20-ата гестационна седмица, което е около средата на петия месец от бременноста.

По непотвърдени данни недоносеното бебе е открито в пространството между бл. 17 и бл. 18.

Все още няма официална информация по случая, но е много вероятно да става въпрос за аборт. Столичната полиция работи по случая. Очаква се информация за майката и причините за изхвърлянето на бебето.