Как се подпали следствието във Враца и изгорели ли са важни документи

13 февруари 2026, 15:06 часа 206 прочитания 0 коментара
Как се подпали следствието във Враца и изгорели ли са важни документи

Включен бързовар е причинил пожар с минимални щети в Окръжния следствен отдел във Враца, каза окръжният прокурор Владимир Сираков, цитиран от БТА. Инцидентът е станал по-рано днес в стая, ползвана от шофьор на институцията. По думите на Сираков се е подпалила библиотека, върху която е бил оставен бързоварът и канчето. Огънят е потушен веднага, но стаята е опушена. В помещението няма никакви документи, касаещи отдела, подчерта окръжният прокурор. „Окръжният следствен отдел във Враца не работи по казуса, свързан с намерените три трупа на Околчица. Разследването по този казус се извършва от МВР. Така, че днешният инцидент е не съотносим към този случай“, категоричен бе Владимир Сираков.

Възникнаха въпроси 

Снимка iStock

Припомняме, че преди няколко часа в медиите се появиха твърдения, че огънят е започнал от стая в следствието, а пламъците са унищожили документи. Свидетели са подали сигнал на тел. 112, а пожарникарите и полиция са пристигнали бързо на мястото.

Наложила се е евакуация на хората в сградата. Според информациите пламъците са потушени, но все още от прозорците на сградата излиза гъст дим.

Веднага възникна въпросът дали не са изгорели документи свързани със случая “Петрохан - Околчица“. На 2 февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация.

Членовете ѝ са обитавали хижа “Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити, също простреляни, в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

Спасиана Кирилова
