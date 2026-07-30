Софийският университет с ново ръководство: Ректорът проф. Елиза Стефанова с промени (СНИМКИ)

Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" прекрати предсрочно мандатите на заместник-ректорите, избрани през декември 2023 г. по предложение на ректора в периода 2023-2026 проф. д-р Георги Вълчев. Ректорът проф. д-р Елиза Стефанова предложи и Академичният съвет одобри нови структура и състав на Ректорския съвет, съобщиха от пресцентъра на Алма матер след проведено заседание в сряда.

След тайно гласуване Академичният съвет избра:

проф. д-р Стелиян Димитров за заместник-ректор по научноизследователска, научна проектна дейност и информационни дейности;

за заместник-ректор по научноизследователска, научна проектна дейност и информационни дейности; доц. д-р Силвия Цветанска за заместник-ректор учебна дейност ОКС „бакалавър“ и „магистър“;

за заместник-ректор учебна дейност ОКС „бакалавър“ и „магистър“; доц. д-р Елена Калфова за заместник-ректор ОНС „доктор“, постдокторанти и продължаващо обучение;

за заместник-ректор ОНС „доктор“, постдокторанти и продължаващо обучение; доц. д-р Траяна Недев а за заместник-ректор административна дейност;

а за заместник-ректор административна дейност; проф. д.ик.н. Соня Милева за заместник-ректор акредитация и рейтинги, кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса и

за заместник-ректор акредитация и рейтинги, кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса и проф. д-р Мадлен Данова за заместник-ректор международна дейност.

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Ректорът представи на Академичния съвет доц. д-р Симеон Гройсман, който предстои да бъде назначен за функционален ректор с ресор административен състав.

Ректорът проф. Елиза Стефанова благодари на досегашните заместник-ректори за извършената работа от началото на мандата и увери, че новото ректорско ръководство ще гарантира приемственост.

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