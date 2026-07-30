Спорт:

"Не те са проблемът, а хората": Предложиха само пълнолетни да могат да управляват електрическите тротинетки

30 юли 2026, 9:46 часа 1101 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не те са проблемът, а хората": Предложиха само пълнолетни да могат да управляват електрическите тротинетки

"Ще предложим 18 г. да е минималната възраст за управление на електрическа тротинетка." Това каза пред БНР Владислав Стоицов, председател на Българска асоциация за електромобилност, като обясни, че в момента лица под 16-годишна възраст нямат право да използват ел. тротинетка, а родителите им носят отговорност. "Правилата са - да се използва задължително предпазна каска, да се управлява с максимална скорост до 25 км/ч по велосипедните алеи, а не по пешеходните, където няма велоалеи - да се движат най-вдясно по пътната лента и то по улици, където е до 50 км/ч максималната разрешена скорост за автомобили".

Той посочи, че друго предложение е да се категоризират тротинетките според мощността им и риска, който представляват, като при най-мощните да се изисква свидетелство за правоуправляние. По думите на Стоицов не електрическите тротинетки са проблемът, а хората, които ги управляват и основен проблем са децата:

"Ако се управляват от хора, които имат култура на поведение на пътя и спазват правилата за движение по пътищата, няма да ги имаме тези проблеми. Родители, които позволяват на детето си да използва мощна тротинетка, развиваща до 50 км/ч, какво могат да очакват, когато то се качи на автомобил, когато е свикнало да погазва закона. ... Проблемът не е нито в закона, нито в тротинетките. Проблемът е, че трябва да се повиши културата на поведение на пътя, независимо от транспорта, хората трябва да се научат да спазват закона и да се съобразяват с всички участници в движението".

Още: Всеки ден има катастрофи: Гърция готви забрана за електрическите тротинетки

Владислав Стоицов подчерта, че всички тротинетки, които се продават в търговската мрежа, са ограничени от производителя на 25 км/ч максимална скорост, но това лесно може да се премахне и се прави масово.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му общините трябва да изградят адекватна велосипедна инфраструктура, която да бъде отделена от автомобилния трафик: "Единственият начин да намалеят инцидентите е да се инвестира от общините във велосипедна инфраструктура".

Още: Зарядно за тротинетка подпали къща

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Забрана тротинетка тротинетки електрически тротинетки електрическа тротинетка
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес