На пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

Пешеходка на 74 години е пострадала при пътен инцидент в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен, цитирани от БТА. По първоначални данни жена на 66 години, водач на лек автомобил „Хонда“, е ударила 74-годишната пешеходка, която е пресичала на пешеходна пътека. Пострадалата е откарана в болнично заведение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Петдесет и седемгодишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ е хванат да шофира след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена в село Питово от екип на РУ – Нова Загора, осъществяващ контрол в малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат – 1,70 промила, над допустимите 1,2 промила. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

През изминалото денонощие са регистрирани 12 катастрофи с 16 ранени и един загинал, съобщават от МВР на сайта си.

В София са станали 29 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка катастрофа с един ранен. Загинали няма.

От началото на годината са регистрирани 133 тежки катастрофи със 167 ранени и 15 загинали.

