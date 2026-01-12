Войната в Украйна:

На пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

12 януари 2026, 10:51 часа 259 прочитания
На пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

Пешеходка на 74 години е пострадала при пътен инцидент в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен, цитирани от БТА. По първоначални данни жена на 66 години, водач на лек автомобил „Хонда“, е ударила 74-годишната пешеходка, която е пресичала на пешеходна пътека. Пострадалата е откарана в болнично заведение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Още: Отново на пешеходна пътека: Блъснаха жена в Сливен

Петдесет и седемгодишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ е хванат да шофира след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена в село Питово от екип на РУ – Нова Загора, осъществяващ контрол в малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат – 1,70 промила, над допустимите 1,2 промила. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Още: Дрогиран шофьор, блъснал пешеходец, отива на съд

През изминалото денонощие са регистрирани 12 катастрофи с 16 ранени и един загинал, съобщават от МВР на сайта си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В София са станали 29 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка катастрофа с един ранен. Загинали няма.

От началото на годината са регистрирани 133 тежки катастрофи със 167 ранени и 15 загинали.

Още: Автомобил блъсна две жени, едната е с опасност за живота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пешеходна пътека блъснат пешеходец пострадала жена
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес