Кабинетът "Радев":

Над 1000 задържани оръжия са се "изпарили": Стъкмистика на Митниците или реална липса?

08 октомври 2026, 16:30 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция "Митници"
Над 1000 задържани оръжия са се "изпарили": Стъкмистика на Митниците или реална липса?

Възможно ли е митническите служители в България да са задържали 9 пъти повече оръжия през последните изминали четири месеца на 2026 г. (от май до септември) в сравнение с цялата 2025 г. Да, ако от обявената от самата Агенция "Митници" статистика мистериозно изчезнат над 1100 огнестрелни оръжия, които - изглежда - не се броят, щом не са конфискувани по време на мандата на правителството на Румен Радев.

Внимание на това обръща източник, представящ се за дългогодишен служител на българските митници, в писмо, което Actualno.com получи на електронната си поща. Проверка в сайта на Агенция "Митници" потвърждава така наречената стъкмистика. Медията ни изпрати и запитване до агенцията, чийто нов директор Николай Шушков бе назначен от финансовия министър Гълъб Донев в средата на май месец.

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Стъкмистика или истинско изчезване?

На 5 октомври пресцентърът на Агенция „Митници“ публикува на собствената си интернет страница официално съобщение с гръмкото заглавие „Девет пъти повече оръжия са задържали митническите служители през последните четири месеца на 2026 г. в сравнение с цялата 2025 г.".  Тази висока ефективност на новата администрация на митниците бе разпространена чрез пресцентъра ѝ до медиите, като последваха редица публикации.

Според текста 479 огнестрелни оръжия са задържани при опит за контрабанда през последните девет месеца, като това количество е над 9 пъти повече от резултата, реализиран за цялата 2025 г. 95%, или 457 броя от оръжията, са установени от края на май досега, твърди Агенция "Митници". Това означава, че от януари до май включително са задържани едва 22 огнестрелни оръжия.

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Снимка: Агенция "Митници"

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Проблемът е, че на 18 май 2026 г. на митнически пункт „Лесово“ митническите служители откриват 198 огнестрелни пистолета и още 120 пълнителя. Това е записано в официалното съобщение на агенцията от 19 май - ден след като е обявено назначаването на новия директор Николай Шушков.

"На 18.05.2026 г. на МП Лесово пристига на входящо трасе в страната товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин с инициали Й.Г. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция, за Норвегия, през България. След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки. Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнителя за патрони. Контрабандните пистолети и пълнители са иззети. Образувано е досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол", пише в прессъобщението и се посочва, че турският гражданин е бил задържан за срок до 72 часа.

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Това обаче съвсем не е всичко - на 19 август Агенция „Митници“, в информация за задържани на „Капитан Андреево“ 45 контрабандни пистолета, официално обявява, че „за последните три месеца“ митническите служители са задържали 1640 броя огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях. Съобщението би трябвало да означава, че от 19 май до 19 август (или подобен тримесечен период) са конфискувани 1640 оръжия, а изведнъж в октомврийското изявление на Митниците те някак мистериозно са намалели, и то драстично - 1640 оръжия за три месеца вече са се превърнали в 479 оръжия за девет месеца. Някъде по пътя са се "изпарили" 1161 оръжия и въпросът е грешка ли има в статистиката, или се е случило нещо с тях. Ако се добавят и 198-те пистолета на "Лесово", конфискувани през май (при положение че те не са включени в това тримесечно отчитане), числото набъбва до 1359.

Това може да са пистолети, бойни карабини, автомати, картечници и други общоопасни средства, които трябва да бъдат под специален контрол и отчетност.

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