"Изборът на новия сътав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота е първата крачка към съдебна реформа. Това, което направихме, е да изберем най-достойните кандидати, които ще предприемат спешни мерки по възстановяване на доверието в съдебната система. Не може да говорим за сглобка, не може да говорим по никакъв начин за съвместно управление". Това каза по БНР Димитър Петров, депутат от ПБ, член на правната комисия в НС. "Още в началото и премиерът, и министърът на правосъдието протегнаха ръка към партиите, които от години твърдят, че е е необходима реформа в съдебната система – ПП и ДБ. Това, което постигнахме с тях, е партньорство с оглед реализиране на една обща цел, каквато е изборът на ВСС". От новите членове на ВСС се очакват определени стъпки, каза той: "Преустановяване на влиянието на тези мрежи, за които през годините всички знаем и видяхме през някои разследвания и казуси. Още: Нова сглобка и разделение в ПБ: Борисов каза какво ще прави ГЕРБ за ВСС (ВИДЕО) Включват и създаване на условия за избор на нов и независим главен прокурор, както и за председател на Върховния административен съд".

Старият ВСС - чадър за Борисов и Пеевски

Петров се надява в началото на следващата година да се постави начало и на процедурата по избор на Инспекторат. Той коментира и реакциите на част от опозиционните партии при избора на парламентарната квота на ВСС. "Забеляза се едно притеснение сред депутатите от ДПС и ГЕРБ и то може би е обосновано, доколкото заминаващият си ВСС години наред играеше ролята на чадър над тези две политически партии, над техните лидери.

Колаж БГНЕС

Още: Прозрачно, без договорки: Велислав Величков за избора на ВСС Тяхната изнервеност всъщност показа точно това, че те се вълнуват от тези процеси и че оттук нататък техни представители трудно могат дори да бъдат снимани с новия главен прокурор". Главната задача, която стои пред новия състав на ВСС, е да стане екип, добави Петров. "Да се обединят, за да бъде продължена съдебната реформа. Трябва да се промени начинът, по който се извършва атестирането, да не бъде вече формален акт, включително командироването, да се обърне внимание на кадровия процес".

Предстои дебат за промените в Конституцията

Намеренията и на министъра, и на нас, като членове на правна комисия, е готвените конституционни промени да бъдат подложени на дебат, обясни още депутатът от управляващото мнозинство. Още: Този път не “като котки в чувал“: Надежда Йорданова за избора на парламентарната квота във ВСС "На първо място с магистратите и академичната общност. Предстоят разговори и с останалите политически сили. Никой от ПБ няма намерение ги да налага насила". Сред тях Петров открои блокиращия механизъм, както и такъв за предсрочно освобождаване на членове на ВСС, когато са налице тежки нарушения. Този избор на членове във ВСС е ярко доказателство, че вече има реформаторски настроено ядро, смята той. "Оптимистично настроен съм, че при следващия избор на нов главен прокурор ще има участие поне на двама кандидати. Той ще бъде публичен и ще може цялото общество да се убеди в качествата му". Още: Ще преяде ли с власт "Прогресивна България": Водят се разговори с ПП и ДБ за новия ВСС