"Това може да бъде рискован ход, защото дори и когато един такъв министър като главен прокурор вземе някое решение и то е правилно, някои негови противници, въпреки това ще твърдят, че той го е взел не от законови съобръжения, не защото го е съобразил със закона, а от някакви политически и идеологически съображения", каза новоизбраният член на ВСС Емил Дечев в ефира на "На фокус" по Нова телевизия.

Кога ще бъде избран нов главен прокурор?

Той смята, че най-вероятно няма да се стигне до избор наведнъж на главен прокурор, шеф на следствие, шеф на ВАС и Инспекторат.

"Тук все пак ще зависи от това колко кандидати ще има за всеки пост. Това вероятно също ще има отражение върху бързината на самия конкурс, на процедурата при бъдещия избор", каза той.

Според него време няма много, а главен прокурор ще бъде избран в края на януари или средата на февруари. ОЩЕ: Не може да говорим за сглобка: Депутат от ПБ за избора на ВСС

Реформа или бой? Коя е най-голямата задача на Дечев във ВСС?

"Най-голямата задача на този ВСС е да покаже истината от архивите на Нотариуса", смята Дечев.

Дечев отговори за реформа ли влиза във ВСС ивли за бой.

"Ако реформата изисква сериозна борба, ще има сериозна борба за сериозна реформа", беше отговорът на Дечев. Той се надява да има бой само в метафоричния смисъл на думата.

Той бе попитан и при какви обстоятелства би си тръгнал, като каза, че при такива, при които няма да може да осветява нереднсости или когато е блокиран от мнозинството.

Има ли спорни фигури във ВСС?

Дечев заяви, че е убеден, че има хора, които е самият него слагат към спорните.

Той обаче каза, че познавам една от хората във ВСС добре, други не толкова добре.

"Най-добрата проверка е как те ще гласуват при определени важни решения и това ще се види сравнително скоро, най-късно, когато дойде изборът за главен прокурор", каза още Дечев.

По думите му даже преди това, когато се гласува кой да бъде представляващ ВСС.

Колко ще бъде благодарен на ПБ?

Дечев отговори на въпрос дали ще бъде благодарен на "Прогресивна България" за избора си за член на ВСС.

Той благодари, че техните депутати са решили да се доверят при гласуването. "Това не означава, че при всяко мое решение ще трябва да променя мисленето и волята си само защото съм избран от една партия в парламетна или от друга партия в парламента. Тук нещата отиват до характер и до етика пи ценности", добави още Дечев. ОЩЕ: Този път не “като котки в чувал“: Надежда Йорданова за избора на парламентарната квота във ВСС