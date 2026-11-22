“Това беше най-прозрачната процедура, провеждана някога в новата ни демократична история след 90-те години, за който и да е избиран от Народното събрание орган“. Това каза по бТВ депутатът от “Продължаваме промяната“ (ПП) адв. Велислав Величков. За първи път от 4 години и 2 месеца ние можем да кажем, че изпълнихме конституционната повеля да се избере редовен състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), каза Величков и приветства приключването на процедурата, след като следователите избраха Петко Петков за свой представител в съвета. По думите му ГЕРБ и ДПС не са издигнали свои кандидати и са отказали да участват активно в процедурата. Той категорично отхвърли обвиненията на ГЕРБ и ДПС в договорки и нова сглобка. Величков обясни, че процесът е започнал с номинации от граждански, професионални и съсловни организации, академичната общност и адвокатурата. Още: Новият ВСС е готов: Следователите избраха Петко Петков

Граждански и професионални номинации

Сред посочените от него организации са Българската академия на науките, Съюзът на юристите в България, Асоциацията за европейско право и Антикорупционният фонд. “Две трети от избраните бяха взети от тези номинации“, посочи депутатът. Той уточни, че петима от седемте кандидати на “Продължаваме промяната“ са били предложени първоначално от граждански организации. Величков потвърди, че е участвал в срещи с представители на “Прогресивна България“ (ПБ), на които са били обсъждани кандидатурите за парламентарната квота на ВСС. По думите му поканата за разговорите е дошла от ПБ, която разполага със 131 народни представители. “Седнахме на няколко срещи и тръгнахме човек по човек“, обясни той. На въпрос защо медиите не са присъствали на тези разговори, депутатът направи сравнение с преговори за частна сделка. “Ако тръгнете да уточнявате една частна сделка за вас, ще викнете ли медии, когато уговаряте цените по сделката?“, попита Величков. Той подчерта, че в срещите са участвали политическите сили, които са имали кандидати и са заявили желание да участват в избора. Още: Този път не “като котки в чувал“: Надежда Йорданова за избора на парламентарната квота във ВСС

Кандидатите - гледани през лупа

Колаж БГНЕС

Според Величков при обсъждането на кандидатурите е била извършена подробна проверка на професионалния опит и кадровото развитие на номинираните. “Най-важното, което направихме от ПП и колегите от “Демократична България“ (ДБ), е, че изискахме кадровите досиета на всички кандидати“, обясни той. Депутатът уточни, че от ВСС са били изискани данни за кариерното развитие, атестирането и евентуалните дисциплинарни производства на кандидатите, работили в съдебната система. По думите му тази информация е била съпоставена с впечатленията от изслушванията, продължили четири дни и общо 38 часа. “Допълнихме своите впечатления от изслушванията, които проведохме, за да стигнем до възможно най-добрия избор. Не казвам най-добрия, а възможно най-добрия“, заключи Велислав Величков. Още: Финална стъпка до съдебната реформа: НС избира съдиите и прокурорите във ВСС

9 години и 2 месеца ВСС на Борисов и Пеевски

По думите му досегашният състав на ВСС е управлявал съдебната система в продължение на 9 години и 2 месеца, като според него е действал непрозрачно и под политическо влияние. Той посочи, че в предишния съвет е имало ограничена опозиция в лицето на съдиите Атанаска Дишева и Олга Керелска, както и председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова. “През последните 20 години всички състави на ВСС са били под политическо влияние“, коментира той. Той заяви, че първоначално влиянието е било споделено между ГЕРБ и ДПС, а впоследствие основна роля е имал Делян Пеевски. Величков определи продължителното неизбиране на нов състав на ВСС като проблем за легитимността на съдебната власт. Според него бездействието на няколко последователни парламента е довело до ситуация, която може да бъде определена като конституционна криза. Още: Ясни са шестимата съдии в новия състав на ВСС