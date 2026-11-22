Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на АМ “Тракия“. Само това мога да ви кажа. Адвокатите ми не ми разрешават да говоря. Вдигнах кръвно. Това коментира пред БНТ проф. Станимир Карапетков, председател на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ), малко след като домът му в Сливен бе претърсен от антимафиоти. Акцията на ГДБОП се е провела вчера вечерта около 20:00 часа. По разпореждане на наблюдаващия прокурор в жилището на експерта са извършени претърсване и изземване на веществени доказателства по образувано досъдебно производство. По време на процесуално-следствените действия Карапетков е бил временно изведен и задържан, за да не възпрепятства работата на разследващите, след което е освободен. На място е пристигнал и защитникът му – адвокат Димитър Марковски. Още: Задържаха и пуснаха бившето вещо лице по делото “Сияна“

Обиск по сигнал

Повод за обиските е подаден сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега при изготвянето на заключения. Към момента от прокуратурата не съобщават официално дали му е повдигнато обвинение и в какво процесуално качество участва в разследването. Още: Продължава разследването на тежката катастрофа на "Тракия"

Припомняме, че Карапетков попадна в центъра на спорове и около разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" в района на Ямбол. Разследвал е още катастрофата, при която загинаха Ани и Явор. Бащата Николай Попов отправи многократни искания за отстраняване на Карапетков като вещо лице заради твърдения за нерегламентирани връзки с адвоката на обвиняемия Явор Нотев. През зимата на 2026 г. Плевенският окръжен съд прие отвода на проф. Карапетков и е назначил нова автотехническа експертиза, след като по делото възникнаха спорове около липсващи снимки от огледа на местопроизшествието. Още: "Българската държава забърка нова каша": Отложиха делото "Сияна" заради внезапно разболяла се съдийка