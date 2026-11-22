"Синя България" ще внесе в понеделник, 23 ноември, искане в Прокуратурата "за започване на съответните наказателни действия срещу НЗОК, защото тя не изпълнява действащото законодателство в България". Повод за това е неспазването на Националната здравна карта. Това каза по БНР бившият министър на здравеопазването (във второто правителство на Бойко Борисов) и лидер на "Синя България" д-р Петър Москов. Според него има вложени три пъти повече пари за 10 г., а здравните показатели на нацията вървят надолу и са най-лошите в ЕС. Москов коментира по повод бюджета на НЗОК за догодина, че проблемът не е в липсата на пари, а в структурата на системата: Още: Наливат бензин в мястото за течност за чистачки: Д-р Александър Симидчиев за бюджета на НЗОК

1/3 от България е здравна пустиня

"С такава структура на болничната помощ от 340 болници, най-много легла на глава от населението, които постоянно биват запълвани с пациенти, защото това е източникът на приход, без абсолютно никаква лекарствена политика, която да отчита дали едно лекарство, което струва 100 хил. евро, дава ефективност или не, ние ги даваме от нашите пари, без каквато и да било държавна, национална политика за посрещане на проблема със здравните пустини, защото 1/3 от България е здравна пустиня - там няма нищо, хората пътуват на по 100 км, за да видят доктор, за да видят аптека.

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Още: Д-р Стойчо Кацаров: Щом всички казват, че е лош, бюджетът на НЗОК е добър (ВИДЕО) Докато това не се промени, разказите за това колко повече пари са давани са разкази за това колко повече пари са отишли в канала, от нашите пари. Структурата на системата трябва да бъде променена".

От 340 болници трябва да останат 100

Според него от наличните 340 болници трябва да останат 100, които да имат договор със Здравната каса: "Това означава концентриране на ресурс там, където това работи. Парите следват пациента е разказ за парите следват измамата. Парите трябва да следват качествената, навременна и непрекъсната здравна услуга, здравна помощ". Още: Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина?