Намериха незаконно оръжие и над 300 боеприпаса в дом в село Становец

Незаконно оръжие и над 300 боеприпаси са иззети от частен дом в хитринското село Становец. Жилището е обитавано от 84-годишен мъж с постоянен адрес в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР за БТА.

ОЩЕ: Загадъчен случай: Мъж намерен безпомощен с незаконно оръжие в дома си

Проверката е извършена малко преди 13:00 часа вчера. В частен дом, обитаван от мъжа, полицаи от Шумен са намерили и иззели гладкоцевна пушка, успоредка – 12 калибър и общо 309 патрона с различен калибър.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи иззеха оръжия, боеприпаси и антики от имоти в Шуменско през февруари миналата година.