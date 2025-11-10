Загадъчен случай: Мъж намерен безпомощен с незаконно оръжие в дома си

Мъж на 84 години е намерен в жилището си в Казанлък в безпомощно състояние, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА. Той е прегледан от медицински екип и е настанен в болнично заведение без опасност за живота, а в апартамента му са намерени и иззети боеприпаси и оръжие.

Още: В куфара му имало пушка: Арестуваха мъж с незаконно оръжие в Кюстендил

Около 11:00 часа вчера в Районното полицейско управление в Казанлък е постъпил сигнал от 52-годишен мъж, че е намерил свой роднина в безпомощно състояние в апартамента му. Възрастният мъж не е дал обяснение какво се е случило. В жилището му са намерени и иззети кутия с 31 бойни патрона и пистолет без надписи и означения, с пълнител съдържащ седем боеприпаса.

Още: Стрелял си вкъщи: Задържаха мъж в Берковица

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато в Районното управление в Казанлък досъдебно производство по чл.129, ал.2, вр. с ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

В началото на септември т.г. полицейски служители от Районното управление в Казанлък иззеха голямо количество различни боеприпаси от склад на магазин в града. Още: Възрастен и въоръжен: Полицията иззе пистолет и пет патрона от 78-годишен в Макреш