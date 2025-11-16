Нов случай на сгазено кученце - този път в Якоруда (ВИДEО)

Ден след като кучето Мая беше жестоко убито, нова смърт на четириного. За случая от град Якоруда съобщава читател на Actualno.com, изпратил сигнал до електронната ни поща.

От информацията се разбира, че куче, което е на около месец, е било прегазено от човек с инициали П.Х., който преминава през животното - по думите на очевидци "съвсем умишлено". Става ясно, че видеото, което също ни е изпратено, е от охранителни камери на магазин за авточасти.

Предисторията

Жена от града намира майка и новородени кученца и ги прибира в пристройка тип дърварник, за да се грижи за тях. С течение на времето майката на кучетата прави дупка в постройката и започва да извежда кученцата от мястото. Тогава се случва спречкване между жената, която е настанила животните, и въпросния П.Х., който заявява, че кучетата му пречат.

Подателят на сигнала твърди още, че фаталната дата за едно от кученцата е 10.11.2025 г. Тогава мъжът преминава през животинката, след което дава и заден ход на автомобила. “След като е разбрал, че е сниман на камера, мъжът отива при жената и ѝ предлага да се разберат - като щял да ѝ "плати кучето”, пише още в сигнала до редакцията ни.