"Наистина ни боли": Протест в София и Варна след жестокостта към кучето Мая (ВИДЕО)

В София и Варна днес се проведоха протести срещу насилието над животни. , съобщи БНР. Протестите са провокирани от прегазването в столичния квартал "Разсадника" на бездомното куче Мая, което предизвика широк обществен отзвук. Припомняме, че видно от кадрите вследствие на причинените тежки увреждания животното беше евтанизирано, а лекарят, който прегази кучето, се е явил тази сутрин в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения. Той е с наложена парична гаранция от 5 000 лева.

Протест имаше и пред входа на ВМА, където лекарят работеше и временно беше отстранен до приключване на разследването.

Какво казаха хората на протеста?

Пред Съдебната палата в столицата граждани настояха за строги наказания срещу насилниците.

"Ако имахме конкретен закон, който да защитава без значение, правата на хората, на животните, лицето, което извърши това нещо, нямаше да го направи. Самият факт, че той се чувства безнаказан, ни кара да бъдем тук с надеждата, че нещо в бъдеще ще се случи", сподели участник в протеста пред БНР.

"Наистина ни боли. Чувството за безнаказаност е ужасно и по последни данни доколкото знам, този човек дори е напуснал държавата, което само по себе си говори", коментира друг пред националното радио. ОЩЕ: Прегазилият кучето Мая хирург е отстранен от ВМА до приключване на разследването