15 ноември 2025, 09:09 часа 677 прочитания 1 коментар
Депутати до Пеевски замесени в наркотрафик: "БОЕЦ" обеща пълни разкрития (ВИДЕО)

На 16 ноември, неделя, в 18 ч. гражданско сдружение "БОЕЦ" ще огласи свое разследване под името „ДПС – Наркотицигейт“. Това обяви днес, 15 ноември, лидерът на организацията Георги Георгиев във видеообръщение. "Ще оповестим публично данни за организирана престъпна група за разпространение на наркотици с участието на високопоставени кадри и лидери на "ДПС-Ново начало", до ниво парламент. Правим връзка между тази дейност и три неразкрити поръчкови убийства в страната от последните години. Ще станат ясни някои процеси и събития, които към момента са неразбираеми за българските граждани", каза той.

Твърдение за данъчни измами

"Данните, с които към момента разполагаме, разкриват и брутални схеми за данъчни, финансови измами, в които е замесен депутат от „ДПС-Ново начало“ и негови близки. Този депутат е от най-близкото обкръжение на Делян Пеевски.

Нещо повече, „БОЕЦ“ установяваме връзка между тези данъчни престъпления и схемите за купуване на гласове. Престъпниците крадат нашите пари и след това си купуват нашите гласове", твърди още Георгиев.

Установени са и имената на замесените в схемата с наркотиците, посочва той. Причината за забавянето е бил "тоталният чадър", наложен от МВР и прокуратурата, по думи на Георгиев.

Георги Георгиев замеси Даниел Митов и Борислав Сарафов

"Ще покажем и документи с подпис на вътрешния министър Даниел Митов, които доказват, че той лично осигурява чадъра над схемите за разпространение на наркотици от лидери и кадри на „ДПС-Ново начало“. Прави го, като уволнява всеки полицейски служител, който е установил данни за тези престъпления и който е противодействал по някакъв начин. На горното ниво чадърът се подсигурява от (Борислав) Сарафов. Макар и по изключение, има случаи на заловени с наркотици функционери на „ДПС-Ново начало“ и по тях е образувано досъдебно производство", каза още Георгиев.

Той припомни случая „Колеги, прибирайте си“ – полицаи, които не са се подчинили на своите началници "да осигурят чадъра над контрабандата" в Пловдив: "Колеги, прибирайте се": Директорите, спрели акция срещу контрабандата, били уволнени преди месец.

"По заповед на Пеевски Сарафов задейства репресивната машина на прокуратурата – срещу тези служители са образувани 10 досъдебни производства с изфабрикувани престъпления", твърди още лидерът на "БОЕЦ".

От сдружението са подкрепили разследването с документи, свидетелски данни, аудио- и видеозаписи. „Картината, която ще разкрием, е ужасяваща“, каза Георгиев. "Ако се случи нещо с нас, ще знаете защо".

Предоставили са информацията и на медия, която ще я пусне, "ако нещо се случи с нас", допълни той. Предупредили са също партньорските служби и посолства.

