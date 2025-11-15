Войната в Украйна:

Задържаха сина на Радан Кънев с марихуана

15 ноември 2025, 11:26 часа 328 прочитания 0 коментара
Задържаха сина на Радан Кънев с марихуана

Синът на българския евродепутат от ДСБ/ЕНП Радан Кънев - 17-годишният Борис - е бил задържан с марихуана в София, съобщиха БНТ и "24 часа". През изминалата нощ патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка. При обиск в момчето е открита марихуана. Младежът е отведен в районното, където е установено, че е син на евродепутата. Бащата е бил повикан в 6-о РУ, където се намира и в момента, гласи информацията на националната телевизия.

Все още няма коментар от Радан Кънев - потърсен от "24 часа", той се е въздържал да говори по темата до изясняване на случая.

Твърди се, че у сина му е намерена още машинка за цигари. Самото количество марихуана не било голямо, а като за една цигара, посочват от вестника.

Още: Евродепутатът Радан Кънев: Управляват ни хора, които не избираме

СДВР с акция срещу наркотиците

Междувременно от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) излязоха с информация за провеждаща се акция срещу разпространението на наркотици в София - случай, който явно няма общо със сина на Кънев, защото тук става въпрос за тежки наркотични вещества.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 11 ноември криминалисти и служители от сектор „Охранителна полиция“ при Пето РУ задържаха трима мъже след оперативна информация за активно действащ наркопласьор в София. В хода на специализираната операция, минути след покупко-продажба на бул. „Ботевградско шосе“, полицаите принудително спрели лек автомобил, управляван от 27-годишен мъж – купувач. При извършената проверка в колата са открити пет пликчета с бяло прахообразно вещество и бучки, както и стъклен буркан с кристали.

Още: Депутати до Пеевски замесени в наркотрафик: "БОЕЦ" обеща пълни разкрития (ВИДЕО)

Двайсет минути по-късно на ул. „Боян Дановски“ служителите спрели друг автомобил. В него пътували 36-годишен мъж – криминално проявен, осъждан за наркотици, известен с прякорите „Данкина“ и „Бенката“, и 25-годишен румънски гражданин, определен като купувач. И двамата са задържани. В автомобила са намерени три пликчета с бяло вещество, а при личния обиск на дилъра – още четири пликчета и над 2000 лева. При последвалото претърсване в дома му са иззети две електронни везни, вакуум машина, голям брой пликчета, хартиена опаковка с бяло вещество, две метални кутии с тайници, съдържащи пресовано вещество, както и близо 29 000 лева, открити в куфар. Образувано е досъдебно производство по чл. 354а от НК. Тримата мъже са задържани до 24 часа.

Експертна справка установява, че веществата са около 70 грама кокаин и 35 грама метамфетамин. След доклад в Софийска градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение и първоначално му е наложена 72-часова мярка „задържане под стража“, последвана от постоянна мярка за неотклонение.

Още: Дрога вместо желирани бонбони: Нов трик на дилърите да продават на деца

Снимка: МВР

В същия ден служители на Шесто РУ извършили проверка на ул. „Синанишко езеро“ на мъж със съмнително поведение. При личен обиск у 24-годишния са открити две пакетчета със зелена тревиста маса и над 1400 лева. От жилището му в кв. „Манастирски ливади“ са иззети три кутии и три пликчета със зелена маса, плочка кафяво твърдо вещество, сини таблетки и електронна везна. Образувано е досъдебно производство по чл. 354А от НК. След доклад в прокуратурата мъжът е обвинен и задържан до 72 часа.

На 12 ноември криминалисти от Трето РУ провели акция в парк „Петър и Павел“ след оперативен сигнал за дилър, действащ в района. Служителите спрели 46-годишен софиянец, известен и многократно задържан за наркотични престъпления. В опит да осуети проверката, той изхвърлил 13 сгъвки с кафяв прах (фентанил) и 2 сгъвки с бяло вещество (кристали). Задържан е до 24 часа и след доклад е привлечен като обвиняем, с мярка „задържане под стража“ за 72 часа.

Преди дни служители на Второ РУ получили сигнал за младежи, разпространяващи наркотици. Установени били 17-годишно момче и 18-годишно момиче. На 13 ноември те били спрени за проверка в кв. „Банишора“, като у двамата е открито по едно топче марихуана. При последвали действия в жилището на момичето е намерено още едно топче със същото вещество, а в близка градинка е открит плик с марихуана, скрит под камък. Материалите са докладвани в СГП.

Още: Фентанилът в България взима още и още жертви: Няма антидот, институциите бездействат, смъртта е по улиците

Полицаи от Осмо РУ провели операция в ж.к. „Дружба“ след сигнал за мъж, държащ наркотици в апартамент. Установено било, че 32-годишният софиянец ползва и второ жилище в квартала. На 13 ноември е задържан, а при претърсване във втория апартамент в кутия на компютър са намерени плик с 90 таблетки екстази и кутийка с марихуана. По случая се води досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3 от НК. След доклад в Софийска районна прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за срок до 72 часа.

На 14 ноември специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на разпространението на наркотични вещества“ провели и служители на Шесто РУ. На бул. „Дондуков“ те спрели автомобил, управляван от мъж на 23 години. При извършената проверка в автомобила са открити и иззети 7 полиетиленови пликчета с розово прахообразно вещество, 6 пликчета с кристално вещество, 12 пликчета с тревиста маса, парична сума и мобилен телефон. Водачът е изпробван с дръг тест, отчел положителен резултат за канабис. Транспортиран е за медицинско изследване, след което е задържан за срок до 24 часа по чл. 354А от НК. Образувано е досъдебно производство по случая. Същия ден в ж.к. „Овча купел“ били проверени и двама непълнолетни – на 15 и 16 години. В единия били открити и доброволно предадени 8 пакетчета със суха растителна маса, наподобяваща марихуана, а у другия – 6 пакетчета. Двамата са отведени в районното управление и по случая е образувана преписка, гласи информацията на СДВР.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Марихуана Наркотици СДВР Радан Кънев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес