BIRD: Адвокатът, защитаващ Пеевски по "Магнитски" в САЩ, смени кантората

Адвокатът Кенет Нуненкамп, който защитава настоящия лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в САЩ по закона "Магнитски" за корупция, вече не е част от кантората "Морган Люис" (Morgan Lewis Consulting). Това твърди разследващата медия BIRD.bg, която е направила справка по делото на депутата срещу финансовото ведомство на Щатите. Нуненкамп вече е част от кантората Blank Rome, а промяната е вписана на 13 ноември 2025 г.

Според разследващите журналисти Morgan & Louis "се отказа" от Делян Пеевски.

Защитата на Пеевски

През юни 2021 г. САЩ санкционираха по „Магнитски“ Делян Пеевски, бизнесмена Васил Божков и Илко Желязков - бивш заместник-директор на Държавната агенция за технически операции (ДАТО), който бе назначен за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Санкционирани бяха и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица.

Снимка: БГНЕС

Още преди това - през 2017 г. - от американската правна кантора "Морган Люис" (Morgan Lewis Consulting) потвърдиха, че Делян Пеевски ги е наел, за да го защитават по закона "Магнитски". "Ще бъда водещият адвокат по този случай", пишеше тогава Нейтън Хохман, съдружник в Morgan Lewis Consulting, в изявление за "Дневник".

През септември 2021 г. стана ясно, че процедурата по обжалване е задействана, като един от адвокатите на Пеевски – Кенет Нуненкамп, посочи, че производството вече е висящо пред OFAC и пред Държавния департамент на САЩ и че ако завърши успешно, това би довело до премахване на санкциите по глобалния закон „Магнитски“.

През лятото на 2022 г. Пеевски заяви, че мотивите към тези санкции не отговарят на действителността и че ще предприеме всички действия за изчистване на името си, включително като ангажира американски адвокати.

