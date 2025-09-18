Ново предизвикателство в TikTok: Младежи потрошиха кола и се снимаха

Вандализъм или ново предизвикателство в TikTok? Младежи потрошиха паркиран автомобил в Пловдив и после се снимаха с него. Собственикът на колата смята, че е станал жертва на ново предизвикателство в социалните мрежи - младежи чупят луксозни коли, скачайки върху предния капак и тавана, заснемат клип, а после го качват в TikTok.

ОЩЕ: TikTok: Кои бяха опасните предизвикателства за децата през 2024 г.

Вандалската проява е заснета от охранителна камера на съседния блок. Инцидентът е станал през нощта срещу 5 септември. Автомобилът е бил паркиран на метри от сградата на областната управа.

Разказ за вандалската проява

"Сутринта на 5 септември заварих колата си цялата в стъпки. Бях шокиран. Пуснах от телефона ми записите на камерите, за да видя какво се случило. На записите се вижда как момчета се приближат с чашки към колата, единият даже залиташе. Тя беше покрита с брезент и те го махнаха. Най-фрапиращото е, че се качиха върху нея и започнаха да си правят селфита. По-късно и двамата се качиха на мекия таван", разказа собственикът на колата Валентин Димитров в ефира на Нова телевизия.

Той смята, че тази проява е целенасочена. Пострадалият е подал жалба и чака действия от полицията.

Органите на реда съобщиха, че младежите се издирват. По техни данни нямат криминални прояви досега.

Собственикът на потрошения автомобил отправи апел към младите хора да не употребяват алкохол. "Тези двамата бяха видимо пияни или дрогирани. Тук имат роля и родителите, и учителите", категоричен бе Димитров.