"Не аз, а месията ви Коцев е подсъдим за корупция": Портних с първи коментар

01 декември 2025, 15:10 часа 168 прочитания 0 коментара
Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос. Това написа в профила си във Facebook бившият кмет на града Иван Портних. Припомняме, че Европейската прокуратура (EPPO) предаде на съда обвинителния акт срещу Портних, бивш областен управител и двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Срещу тях се води дело за измама, свързана с реконструкцията на рибарско пристанище във Варна.

Според обвинението четиримата са подправяли официални документи и са представяли неверни данни, с цел да получат неправомерно 3.4 млн. евро от европейски и национални фондове за проект, описван като подобряване на инфраструктурата на уж съществуващо рибарско пристанище край града.

ОЩЕ: Европрокуратурата даде на съд за измама бившия кмет на Варна Иван Портних

Той заяви, че щом получи материалите, което ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представи веднага на пресконференция, за да "види цялата общественост, че в тях няма нищо абсолютно нищо нередно".

Портних обяснява, че има "десетки решения на Общински съвет по темата, а за пристанището има документи от десетилетия назад". "Всичко ще Ви бъде показано", обеща той.

Кой е подал сигнал срещу него?

Бивият варненски кемт пише, че Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти от ПП-ДБ, един от които - Йоан Каратерзиян, чиято съпруга уволнил заради корупция. "Дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд и нонсенс. Въпреки конфликта на интереси - да бъде едновременно сигналоподател и вещо лице, и въпреки моите протести, той не беше отстранен от Теодора Георгиева", обявснява още Портних.

"Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ, чиито протежета изпълняват поръчки. Спомняте ли си скандалната европрокурорка Теодора Георгиева? Та Теди Еврото действаше под диктовката на приятелите си от ПП-ДБ. Тя беше отстранена от Кьовеши, но нейните сътрудници са все още там. И да припомня. Скалъпената история с Карантината в ЕП се притопля не за първи път и винаги в услуга на Коцев и ПП-ДБ. Веднъж преди местните избори през 2023-та, когато той стана кмет. Втори път точно преди парламентарните избори през 2024.И днес, когато подсъдим за корупция се върна в кабинета си", пише още той.

ОЩЕ: Коцев за Портних: Щом съм задържан, защото някакви хора говорят срещу мен, то предишният кмет трябва да е заточен в Сибир

Бившият градоначалник заявява, че многократно са били проверени от всички институции, включително и ОЛАФ и нарушения по проекта не са били установени. "Нямаме дори финансови корекции по този проект", категоричен е той. И добавя, че обвинението, че там никога не е съществувало пристанище, е абсолютно невярно, защото има документи за това отпреди десетилетия.

"Не, уважаеми, аз не съм обвинен в корупция. Вашият месия Коцев обаче е подсъдим за корупция. И колкото и да се опитвате да притопляте скандали, за да прикриете безобразията на своите, няма да ви се получи", завършва Портних.

