Асен Василев: Оставката на Митов трябва да е депозирана още тази вечер (ВИДЕО)

Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер! Той успя от мирен протест и мирно шестие да позволи агитки да удрят полицаи. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред централата на ГЕРБ във връзка с ескалацията на протеста срещу бюджет 2026 г. и включването на провокатори, които замеряха полицията с бомбички, рушаха полицейски коли и палеха контейнери.

"Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на ДПС и към централата на ГЕРБ, където сме в момента. След като шествието е минало покрай централата на ДПС, са се появили провокатори и е имало сблъсък с полицията, в това число използване на сълзотворен газ. Другото нещо, което разбрахме, че бул. "Васил Левски" по цялото протежение от Софийския университет до парка на НДК е без осветление. Трябва да питате МВР. Това беше част от маршрута, за да може да дойде шествието тук. Оставено е без осветление и е имало агитки по улиците", коментира Василев.

Ескалацията на протеста

По време на протеста тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки. Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Има изпочупен полицейски бус, вече и горящи кофи. Саксии, колчета, запалени кофи, с които има атаки на таран към полицаите - всичко това беше впрегнато.

Но излъчващият от името на "Инициатива Правосъдие за всеки" се усъмни, че всичко е театър - най-вече защото на абсолютно нелогично място има паркиран полицейски бус, който бива с лекота трошен. Междувременно хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ-СДС в центъра на столицата.

На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим. Вижда се как хвърлят запалени столове вътре, но граждани правят забележка, защото офисът на партията се намира в жилищна сграда. В крайна сметка запалените столове бяха изкарани от разбития офис на партията. ОЩЕ: Радев след ескалацията на протеста: Изходът е само един - оставка и предсрочни избори