Лайфстайл:

Асен Василев: Оставката на Митов трябва да е депозирана още тази вечер (ВИДЕО)

01 декември 2025, 23:15 часа 378 прочитания 1 коментар
Асен Василев: Оставката на Митов трябва да е депозирана още тази вечер (ВИДЕО)

Оставката на Даниел Митов трябва да е депозирана още тази вечер! Той успя от мирен протест и мирно шестие да позволи агитки да удрят полицаи. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред централата на ГЕРБ във връзка с ескалацията на протеста срещу бюджет 2026 г. и включването на провокатори, които замеряха полицията с бомбички, рушаха полицейски коли и палеха контейнери. 

"Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на ДПС и към централата на ГЕРБ, където сме в момента. След като шествието е минало покрай централата на ДПС, са се появили провокатори и е имало сблъсък с полицията, в това число използване на сълзотворен газ. Другото нещо, което разбрахме, че бул. "Васил Левски" по цялото протежение от Софийския университет до парка на НДК е без осветление. Трябва да питате МВР. Това беше част от маршрута, за да може да дойде шествието тук. Оставено е без осветление и е имало агитки по улиците", коментира Василев. 

Ескалацията на протеста

По време на протеста тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки. Срещу полицаите полетяха всякакви предмети, включително кофи за боклук, бомбички, камъни. Има изпочупен полицейски бус, вече и горящи кофи. Саксии, колчета, запалени кофи, с които има атаки на таран към полицаите - всичко това беше впрегнато.

Но излъчващият от името на "Инициатива Правосъдие за всеки" се усъмни, че всичко е театър - най-вече защото на абсолютно нелогично място има паркиран полицейски бус, който бива с лекота трошен. Междувременно хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ-СДС в центъра на столицата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим. Вижда се как хвърлят запалени столове вътре, но граждани правят забележка, защото офисът на партията се намира в жилищна сграда. В крайна сметка запалените столове бяха изкарани от разбития офис на партията. ОЩЕ: Радев след ескалацията на протеста: Изходът е само един - оставка и предсрочни избори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
МВР Асен Василев Даниел Митов ескалация протест Продължаваме промяната протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес