Лайфстайл:

Обрал дете: Мъж отива на съд

16 януари 2026, 15:45 часа 197 прочитания 0 коментара
Обрал дете: Мъж отива на съд

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж за грабеж над 13-годишно момче. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 07.01.2026 г. около 13,40 часа в подлеза на трамвайна спирка на ул. "Оборище“ в гр. София, обвиняемият С.Т. е отнел сумата от 50 лева от малолетно момче, като е използвал заплаха.

Обвиняемият е казал на момчето: “дай ми 5, 10, 15, 20 лв., колкото имаш или ще те напръскам в очите“, извадил от джоба на якето си спрей и го насочил към очите на малолетния. Момчето извадило от джоба си 50 лева, които обвиняемият дръпнал от ръцете му.

Още: Издърпал чантата от ръцете му: Под стража остава мъж, обрал пенсионер

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 2 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.Т. е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: Синът, задържан за обира в "Красно село", излязъл скоро от затвора

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Обир прокуратура кражба съд непълнолетен
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес