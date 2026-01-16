Обрал дете: Мъж отива на съд

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж за грабеж над 13-годишно момче. Това съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 07.01.2026 г. около 13,40 часа в подлеза на трамвайна спирка на ул. "Оборище“ в гр. София, обвиняемият С.Т. е отнел сумата от 50 лева от малолетно момче, като е използвал заплаха.

Обвиняемият е казал на момчето: “дай ми 5, 10, 15, 20 лв., колкото имаш или ще те напръскам в очите“, извадил от джоба на якето си спрей и го насочил към очите на малолетния. Момчето извадило от джоба си 50 лева, които обвиняемият дръпнал от ръцете му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 2 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.Т. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

