Удар по СГП: Правосъдният министър поиска отстраняването на Емилия Русинова

Градският прокурор на София Емилия Русинова да бъде отстранена от длъжност - както и от ръководните й функции, така и от длъжността "прокурор". Това е поискал министърът на правосъдието Николай Найденов от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС). В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП.

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Припомняме, че то е образувано на 13 май за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров - Еврото. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера "Осемте джуджета".

"Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство", се посочва в прессъобщение на правосъдното министерство.

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Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия. Без да предопределя изхода на основното производство, правосъдният министър упражнява функцията си да обезпечи изясняване на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на прокурор Русинова.