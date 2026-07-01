Полицаи спасиха тийнейджър от водите на река Марица край Огняново (ВИДЕО)

Полицаи от Районното управление в Пазарджик спасиха 14-годишно момче, попаднало в опасно течение на река Марица край пазарджишкото село Огняново. Сигналът за инцидента е подаден днес около 14:00 часа в дежурната част на РУ – Пазарджик. След получаването му оперативният дежурен, младши експерт Иван Зубев, незабавно насочил към мястото автопатрул в състав командир на отделение Стоян Медаров и полицай Димитър Лазаров, както и полицейските инспектори Али Калъч, Мартин Тушев и Трифон Трифонов, които обслужват района.

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При пристигането си униформените установили, че две деца решили да поплуват в река Марица край село Огняново. Едното от тях попаднало в силно течение, което го повлякло към средата на реката, където дълбочината е значително по-голяма. За щастие момчето успяло да се хване за основите на бетонния мост, свързващ селото с местната зеленчукова борса. Другото дете успяло да излезе на брега и незабавно подало сигнал на телефон 112.

Без да се колебае, във водата влязъл полицейският инспектор Трифон Трифонов, който познава отлично участъка от реката. Той бързо достигнал до изплашеното момче и успял да го изведе безопасно на брега. Установено е, че спасеното дете е 14-годишно момче от село Огняново.

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От полицията отново напомнят на гражданите, че къпането в реки, язовири и други неохраняеми водоеми е изключително опасно и крие сериозен риск за живота и здравето. Апелът към родителите е да не оставят децата без надзор в близост до водоеми, особено през летните месеци.