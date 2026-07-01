"Ще ви изселим, ще ви убием": Жената на един от "Калашниците" пребила свидетелка

Жена, свързана с групата "Калашниците", е задържана за 72 часа и обвинена в опит за принуда, след като нападнала свидетелка по разследване срещу нейния съпруг. Това съобщиха на брифинг наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков и директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков.

Според разследването жената е съпруга на един от задържаните при мащабната полицейска акция срещу престъпната група "Калашниците", при която бяха арестувани над 30 души в столичния квартал "Ботунец" и други райони на София. Разследваните са заподозрени за престъпления като сексуална експлоатация на жени, изнудване, заплахи и отвличания.

По данни на прокуратурата на 29 юни обвиняемата нападнала в магазин в квартал "Ботунец" жена, която е свидетел по досъдебното производство срещу съпруга ѝ. Тя се опитала чрез физическо насилие и заплахи да я принуди да промени показанията си. Още: Случаят "Калашниците": 52-ма са в ареста, 8 от тях вече са с обвинения

Разследващите твърдят, че жената е нанасяла удари с ръце и ритници по главата и тялото на пострадалата, като ѝ е причинила лека телесна повреда. Въпреки нападението свидетелката не е променила показанията си.

Освен побоя обвиняемата отправила и редица заплахи, включително за убийство и прогонване от квартала.

"Ще ви изселим от квартала. Ще ви приключим. Ще ви убием. Сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас. Не искаме да ви виждаме повече в квартала. Махнете се от "Ботунец", гласят част от думите, цитирани от прокуратурата.

Според държавното обвинение тя настоявала и свидетелката да оттегли показанията си с думите: "Отивате да си променяте показанията!", а след това я заплашила: "Ако не си промените показанията, ще страдате."

От прокуратурата уточняват, че въпреки упражнената принуда престъпният резултат не е настъпил, тъй като свидетелката е отказала да промени показанията си. Още: Лидерът на "Калашниците" е излязъл от затвора след споразумение с прокуратурата

По случая е образувано досъдебно производство за опит за принуда - престъпление, за което законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода.

Жената е задържана за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд да ѝ наложи постоянна мярка "задържане под стража".

Разследването е част от действията срещу групата "Калашниците", които започнаха след тежката катастрофа на Челопешко шосе. При гонка с участието на нейни членове автомобил се блъсна в автобус на градския транспорт, а при инцидента загинаха четирима души.