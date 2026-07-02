Издирването продължава: Няма и следа от 11-годишната Наталия

Няма и след от 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Тя изчезна на 30 юни. Рано тази сутрин в селото се събират доброволци, които ще търсят детето. В ефира на Нова телевизия Петя Каталиева, която е сестра на Наталия, каза, че нямат никаква информация, а издирването продължава. "Ще проверяваме местата около селото. Тя е тиха и скромна, няма да избяга, защото той я заплашва. Има в него нож", съобщи тя.

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Сестрата на изчезналото момиче се притеснява, че мъжът, с който тя е тръгнала, може да й направи нещо.

По думите й, мъжът, с който майка им е живяла до месец април, е нахлул посред нощ в дома им и насилствено е извел детето. "Станало е скандал. Ръката на майка ми е счупена, но е в добро състояние", каза Петя.

До раздялата се стигнало заради тормоз. "Тормозил е и майка ми, и сестра ми. Изкарахме ограничителна заповед, но след една седмица я отмениха, защото нямало доказателства", сподели още тя.

След като се разделят през април, той не е живял в селото.

Има информация, че мъжът е лежал в затова, но сестрата на изчезналото момиче каза, че не знае дали това е така.