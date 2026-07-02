Няма опит за съдебна реформа: Обяснение на Велислав Величков как всичко си остава блато

"Поредният опит за съдебна реформа е чудесно казано, но то няма и опит още". Това заяви адвокат Велислав Величков, лице на "Правосъдие за всеки" и депутат от ПП. Всички критерии за избора на ВСС в готвените сега промени бяха отхвърлени, оплака се той, като напомни, че опозицията предложила съдии, прокурори и следователи да не могат да са кандидати от политическата квота т.е. да бъдат избирани от парламента.

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Отхвърли се предложението кандидатите да казват членуват ли в тайни обществена и ложи, отхвърли се да не са заемали политически постове в миналото – например депутати, министри. Сега е опасно да попаднем пак на хора от статуквото, които да бъдат инсталирани в съдебната власт, обясни Величков. Той уточни, че само председателите на ВКС и ВСС отпреди Борислав Сарафов да стане и.ф. Главен прокурор няма да могат да се кандидатират за колегиите на ВСС (Висшия съдебен съвет).

Величков изказа и предположение - "Прогресивна България" изглежда чака някой да им подаде кандидатури за ВСС и чак тогава да се определят критерии и правила и избор. Депутатът от ПП обвини управляващите, че на ниво комисия техни депутати припознавали кандидатури, очевидно по негово мнение без те всъщност да са предложения на съответните народни представители ("Това е мое, това е мое").

Адвокат Величков настоя и, че промяната на съдебната власт не значи да се прехвърлят автоматично резултатите от изборите за нов парламент. И попита кой носи отговорност за членове на ВСС от квоти като на БСП или "Атака". Като влязат във ВСС, късат връзката с този, който ги е гласувал, но не е и с този, който ги е предложил, констатира депутатът. "Де факто се получава, де юре е забранено да има партийни представители във ВСС", настоя Величков, добавяйки: "Вие не задавате въпроси за нашите, ние не задаваме въпроси за вашите. Затова Радев спечели със 131, за да го промени, а не да прави същото с други хора".

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"Нали дойдоха, за да се получи антимафиотски консенсус", напомни Величков, след като в сутрешния блок на bTV му беше напомнено, че бившият финансов министър Владислав Горанов казал пред Mediapool, че ГЕРБ нямало да искат нищо при гласуването за ВСС. "Ако нищо не се промени, нещата остават същите – със същите сиви кардинали отзад", предупреди Велислав Величков, като зададе въпрос какъв ще е следващият главен прокурор, какъв ще е следващият председател на ВАС. Все пак депутатът от ПП прогнозира, че "депутатите от "Прогресивна България" щели да си дадат сметка какво ще стане и че ще има осъзнаване, за да не се играе филмът "Тя танцува едно лято".

Величков обаче не е оптимист, че Антикорупционната комисия ще заработи както се полага и няма да е бухалка. И даде пример - ВАС предлага Мариана Шотева, председател на Административен съд-Пазарджик, за член на новата КПК (антикорупционната комисия), единствено нея. Пазарджик е територия на Пеевски, твърди Величков. И добави, че президентът Йотова е предложила Павел Гайдаров, следовател цял живот, без никакви въпроси и обсъждания към него.

Обещаваше се голяма бързина за Закона за съдебната власт, уж бързо се тръгна и сега се почна едно бавене, констатира Величков.