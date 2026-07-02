Обвиняемият за смъртта на мъж на Лъвов мост остава в ареста

Съдът остави за постоянно в ареста обвиняемия Румен Шибилов за умишлено причиняване на смърт, съобщиха от пресцентъра на съда. решението е било взето от тричленен състав на Апелативен съд – София, като така се потвърждава определението на Софийския градски съд.

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Според държавното обвинение на 22 юни около 18:10 часа Шибилов умишлено е умъртвил К. М., като го е избутал през парапета на Лъвов мост, вследствие на което той е паднал и е получил съчетана и височинна травма, довела до смъртта му. Първоначално след инцидента бяха задържани трима души.

Съдът споделя извода, че е налице обосновано подозрение относно авторството на престъплението, вменено на обвиняемия. Също така приема още, че при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, доколкото води скитнически начин на живот.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.