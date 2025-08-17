Огромно число българи ползват хероин: МВР с данни за 2024 г.

Поне 69 хиляди българи на възраст 15-64 години са ползвали хероин през 2024 г., съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР), като цитираха данни от Национално изследване SOVA 5, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Над 868 кг хероин са задържани при операции на МВР и Агенция „Митници“ през изминалата година, казаха от ведомството.

Два до три пъти по-силен от морфина

Според проучването хероинът, наричан още "Големият „H“, "кафяво," "Хари", "стаф", "стръв" и други, е от два до три пъти по-силен от морфина и пристрастява още след първите дози. Наркотикът обикновено се среща като бял или кафяв прах и често бива смесван с фентанил, което повишава риска при употреба.

Смъртта при предозиране настъпва за минути, като се получава от блокирано дишане, а продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка.

Признаци

От МВР посочиха признаци, по които може да се разпознае, че наш близък употребява хероин. Сред тях са постоянно стеснени зеници, дори на тъмно, сънливост и мудни реакции, както и следи от игли по ръцете.

Друг признак е рязка загуба на тегло и лоша хигиена, както и социална изолация и промяна в поведението.

Потене, треперене и грипоподобни симптоми са признаци на абстиненция. Тя може да се разпознае още по безсъние и тревожност, болки в мускули и стави, както и повръщане и диария.

Откъде идва хероинът?

Произходът на стоката е основно от азиатски страни. Над 85% идват от Афганистан, а годишната печалба по криминалната верига надхвърля 65 млрд. долара, посочват от МВР.

Наркотикът се получава чрез преработка на опиумен мак. Синтезиран е за пръв път през 1874 г. от Чарлз Райт и е бил продаван легално като лек срещу кашлица и болка, а днес се смята, че е едно от най-пристрастяващите и смъртоносни вещества.

От министерството подчертаха, че няма безопасна доза и единствената защита е наркотикът да не бъде опитван.