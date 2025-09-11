По особено жесток начин: Мъж уби жена си в Дупнишко

Мъж от дупнишкото село Крайници уби по особено жесток начин жена си. По първоначална информация, мъжът е заклал съпругата си в им семейния дом и е избягал. Полицията го издирва. В селото е пълно с полиция, потвърди за бТВ кметът на Крайници Десислав Начев, цитиран от БГНЕС.

Припомняме, че в края на юни тази година скандал на детска площадка завърши с удари с нож, арест и болница. Жена е била намушкана с нож на детска площадка в Своге.

Сигналът за нападението е подаден на 23 юни около 14:50 часа, съобщиха тогава от ОД на МВР – София. На мястото са били изпратени екипи на полицията, които установили, че друга жена ѝ е нанесла два удара с нож след скандал между двете.

Той е бил породен от забележки, отправени към деца. Нападателката бе задържана, а пострадалата бе настанена в болница. По случая бе образувано досъдебно производство.