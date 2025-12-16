Затворник почина в линейка, напът за болницата

На път за здравно заведение в линейка снощи е починал 38-годишен мъж, затворник, изтърпяващ наказанието в затворническото общежитие в село Самораново, община Дупница. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал малко след 22:00 часа, казаха от полицията.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, не са установени следи от насилие. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление-Дупница, работата продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Мъжът е от Перник, казаха за БТА от полицията. Предстои да бъде направена аутопсия.

