Западни посланички при председателя на ВКС: Диана Русинова с остро писмо за "намеса в съдебната система"

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) изпрати официални писма до посолствата на Франция и Германия във връзка с "публични активности" на посланичките на двете страни у нас - съответно Н. Пр. Мари Дюмулен и Н. Пр. Ирене Планк, засягащи съдебната система в България. Има се предвид изразяването на подкрепа за председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова на среща в Съдебната палата.

"От ЕЦТП считаме това за безпрецедентна намеса в българската съдебна система и политическа намеса в обществения дебат", гласи позицията на центъра за транспортни политики.

Още: Експерти: Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено, мантинелите остават

Срещата на посланичките с Галина Захарова

Дюмулен и Планк посетиха Захарова преди три дни, "за да изразят подкрепата си за независимостта на съдебната власт и върховенството на правото" в България. Те са обсъдили "предизвикателствата пред гарантирането на върховенството на правото, проблема с изтеклите отдавна мандати на членовете на Висшия съдебен съвет, функционирането на механизма за разследване на главния прокурор", става ясно от прессъобщение на ВКС.

Посланичките акцентираха върху "основополагащата роля, която Върховният касационен съд играе в гарантирането на достъпа на всички български граждани до независима и силна съдебна система", четем в публикацията на двете дипломатически мисии във Facebook. В този контекст те са обсъдили перспективите за обмен с френски и германски съдебни институции с цел "укрепване на връзките по отношение защитата на върховенството на правото в целия Европейски съюз".

ЕЦТП видя намеса от Франция и Германия

Според ЕЦТП това се случва на фона на усилията на гражданското общество и на неправителствения сектор за правни и съдебни реформи, които да доведат до произнасянето на справедливи присъди за престъпления в сферата на пътната безопасност. "И на фона на неколкократния отказ на съдия Захарова да се срещне с представители на неправителствения сектор и на родители, загубили децата си в пътнотранспортни произшествия в България, с цел именно дискутиране на реформи", гласи позицията на Европейския център за транспортни политики.

Още: София е Excel таблица, а 2 евро не са 2 лв., а 4 лв.

Персонализираните писма до двете посолства са подписани от председателя на ЕЦТП Диана Русинова и в тях се казва следното:

"Съгласно публично достъпна информация, посланикът публично се е намесил в защита на български съдия и е изразил негативни позиции спрямо организации на гражданското общество, които настояват за правни и съдебни реформи, свързани със справедливото наказване на престъпления, извършени в сферата на транспорта.

Напълно признаваме правото на дипломатите да насърчават основните права, демократичните принципи и върховенството на закона. Считаме обаче за неподходящо, когато подобни позиции надхвърлят рамката на общите принципи и навлизат в сферата на вътрешните съдебни въпроси, особено когато са насочени срещу независими неправителствени организации, работещи за решаването на критични проблеми, свързани с обществената безопасност.

Още: "15 милиона лева похарчени без резултат": ЕЦТП поиска закриването на Агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Към настоящия момент България е държавата с най-висок процент на смъртни случаи и тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз. Организациите на гражданското общество, които работят в тази област, го правят в отговор на дългогодишен системен провал в защитата на човешкия живот, а не като форма на политическа активност. Публичната критика на тези усилия от страна на чуждестранен посланик крие риск от подкопаване на доверието както в националните, така и в европейските институции, както и в имиджа на държавите, които те представляват".

ЕЦТП изисква "официално разяснение и извинение към българското общество" във връзка с публичните изявления и действия на посланичките. Освен това подчертава "необходимостта от зачитане на съдебната независимост и легитимната роля на гражданското общество, без външна намеса", потвърждава и готовността си за "конструктивно сътрудничество с френските и германските институции с цел разработване на съвместни европейски и национални подходи за намаляване на смъртността по пътищата и подобряване на транспортната безопасност".

Снимка: Диана Русинова, БГНЕС

Още: "Грубо потъпкване на всички правила": Доклад показва 26 опасни пропуска на проблемното кръстовище в Кресна

"Оставаме убедени, че ефективното сътрудничество между държавите членки на ЕС, дипломатическите мисии и гражданското общество трябва да се основава на взаимно уважение, неутралност и споделен ангажимент за спасяване на човешки животи", гласи още писмото на организацията.

Никъде в публичните изявления за срещата на посланичките със Захарова не се споменават негативни позиции спрямо организации на гражданското общество.

Засега от двете дипломатически мисии няма ответен отговор на писмото на ЕЦТП.

Припомняме, че през лятото Ирене Планк се появи на протест, организиран от "Правосъдие за всеки" в подкрепа на задържания по онова време варненски кмет Благомир Коцев. Това предизвика недоволството на правителството и стана повод за остра позиция на външно министерство срещу германския посланик: Външно министерство не одобри появата на германския посланик на протеста в подкрепа на Коцев.