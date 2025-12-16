Любопитно:

Кой е наркобосът Стъкларя, задържан с шефа на столичното 5-о РУ?

Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя, заради когото беше задържан шефът на столичното 5-о районно управление в София и още няколко униформени полицаи, може да си е сътрудничил с МВР от години. Това предполагат експерти от силовите среди. "Той е лице с богата биография. Още 2007 - 2008 г. е главен свидетел срещу "Бандата на чуковете". Тогава се говори, че им е бил касиер, т.е. бил на високо ниво, а в последствие свидетелства срещу тях. Няколко години по-късно е част от друго дело срещу знакови лица - Весо Паяка и Радо Ланеца - наркоразпространители на територията на София. Съдейства на полицията, свидетелства", разказа Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на Нова телевизия.

Той обясни, че между наркогрупите е стандартна практика да си разчистват сметките през полицията - едната съдейства на МВР, за да разследват другата.

"Има два варианта. Или има колаборация с полицейски органи, или те нямат достатъчно информация. Той винаги се измъква. Няма друга логика този човек да върши едно и също нещо от 2007 г. постоянно", каза от своя страна бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов.

Според него мястото на задържаните ще се заеме от други разпространители и пазарът ще се разпредели.

Конкурент на Стъкларя бил мъж с прякор Жабата. Русев разказа, че навремето работил в "Дружба", тогава не се е чувало името му.

"Според мен и това дело ще катастрофира, защото борбата с корупцията е системно противодействие, а не гръмки действия от време на време", посочи доц. Илиев. Предполага, че няма да има достатъчно доказателства.

Припомняме, че седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Единият от задържаните е началникът на столичното 5-о РУ Пламен Максимов.

