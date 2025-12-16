Лайфстайл:

Кола блъсна дете до столично училище

15-годишно дете е блъснато тази сутрин от автомобил в столичния квартал "Хаджи Димитър", съобщиха от СДВР. Инцидентът е станал на кръстовището при 95 СОУ. Сигналът е получен в 8:13 часа, като линейката пристига на място в 8:21 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ-София за БТА. Детето е хоспитализирано в болница "Пирогов" с контузия на гръден кош. 

Пробите на шофьора за алкохол са отрицателни.

По неофициална информация в момента на инцидента детето е пресичало на пешеходна пътека.

Други инциденти

Преди дни момче и момиче бяха ударени от джип, докато са пресичали на пешеходна пътека в Пазарджик. Инцидентът сната в района между Езикова гиманзия "Бертолт Брехт" и Професионалната гимназия по архитектура и строителство.

Вследствие на удара младежите са с охлузвания и натъртвания.

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, каза говорителят на пазарджишката полиция.

Виолета Иванова
