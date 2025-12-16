Любопитно:

Стабилно е състоянието на детето, блъснато в София

16 декември 2025, 14:20 часа 299 прочитания 0 коментара
Дете, което беше блъснато тази сутрин в столичния квартал "Хаджи Димитър", е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница "Пирогов". То е оперирано е и е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. ОЩЕ: Кола блъсна дете до столично училище

За инцидента

Детето е било блъснато от пешеходна пътека от жена, чиито проби за алкохол и наркотици са отрицателни. Това съобщи по-рано днес комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентът стана до 95-о средно училище. Момичето е пресичало на пешеходна пътека.

"Светофарът на уредбата на ул. "Ангел Войвода“ е пропускал едновременно водачите на автомобили и пешеходците. Първоначалната версия, по която се работи, е, че не е дадено предимство на пътя на пешеходед на пешеходна пътека", допълни комисарят.

Водачката на автомобила, която е на 49 г., е правоспособна от 1994 г., за тези години има седем нарушения, допълниха от СДВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

Виолета Иванова
