Работник загина след срутване в Стара Загора

16 декември 2025, 13:45 часа 249 прочитания 0 коментара
Работник загина след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности в Стара Загора. Инцидентът е станал на строителна площадка около 12:00 часа днес, предаде БГНЕС.

По първоначални данни на обекта са се намирали няколко души, когато внезапно свличане на земна маса е затрупало един от работниците.

Колегите на пострадалия са реагирали мигновено и са успели да го извадят от пръстта преди пристигането на специализираните екипи. На място незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал мъжа в болнично заведение в критично състояние.

Въпреки усилията на лекарите и проведените реанимационни дейности, малко по-късно мъжът е починал.

Компетентните органи са започнали разследване на мястото на инцидента. Служители на Инспекцията по труда и полицията изясняват причините, довели до фаталния край, както и дали са били спазени всички изискуеми норми за безопасност на труда при извършване на строително-монтажни работи.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Срутване трудова злополука загинал работник изкоп
