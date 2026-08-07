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Повече от час е продължил побоят над убития на Младежкия хълм мъж (СНИМКИ)

07 август 2026, 14:56 часа 1237 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Повече от час е продължил побоят над убития на Младежкия хълм мъж (СНИМКИ)

Побоят над 37-годишния Георги Кузев, който беше убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август, е продължил повече от час. Това заяви наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова преди началото на заседанието в Окръжния съд в Пловдив, където бяха разгледани мерките за неотклонение на петимата непълнолетни, обвинени за престъплението.

Срещу младежите са повдигнати обвинения за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди. Делото се гледа при закрити врата.

По думите на прокурор Трифонова убийството е извършено в съучастие, поради което прокуратурата ще настоява всички обвиняеми да останат за постоянно в ареста. Сред тях са три момчета и две момичета. Трима са от Пловдив, а останалите двама - от Стара Загора и село Строево. Още: Убийци ли си отглеждаме?

По случая първоначално бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години във връзка със смъртта на Георги Кузев от Кричим.

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Адвокат Иван Иванов, който защитава едно от обвинените деца, коментира, че за случилото се са повлияли различни фактори - медиите, социалните мрежи, видеоигрите, липсата на ангажираност с полезни занимания и неподходящата компания. Според него никой от младежите не е имал намерение да убива. По думите му всички вече осъзнават последствията от действията си, разкайват се, а решението за нападението е било взето импулсивно. Той допълни, че неговият клиент учи в елитно училище и е от добро семейство.

Близките на Георги Кузев настояха виновните да получат справедливи присъди. Още: Нападателите подражавали на "ловците на педофили", но се гаврили с жертвата: Подробности за убийството в Пловдив

Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите, които вече са навършили 16 години, могат да получат наказание от 5 до 12 години затвор. За непълнолетните под 16 години законът предвижда наказание между 3 и 10 години лишаване от свобода. В случая двама от заподозрените са под 16 години, а останалите трима вече са навършили тази възраст.

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Пловдив убийство Младежки хълм Георги Кузев
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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