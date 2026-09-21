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Адвокат Лулчева: Вещото лице Росен Йорданов няма квалификацията на клиничен психолог

21 септември 2026, 12:31 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Адвокат Лулчева: Вещото лице Росен Йорданов няма квалификацията на клиничен психолог

Трябва да се проверят вещите лица, защото Росен Йорданов не е следвало да бъде назначаван поради интервютата, които е давал по случая още в началото. Тези данни в публичното пространство установяват, че той няма квалификацията на клиничен психолог. Вещите лица не могат да установяват фактите по делото, това трябва да кажат прокурора или съдът. Това каза в интервю пред БНР адвокат Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев

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"Целият спор за "Петрохан" и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата", заяви защитникът.

Тя коментира пресконференцията, дадена от вещите лица за "Петрохан" и искането за оттеглянето на експерти. "Не е вярно, че основните действащи лица са вещите лица. Ние сме поискали отговори - кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието", посочи Лулчева.

Според нея това е наказателно производство и се постига само по реда на закона и то от определените органи, не от вещите лица. "Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждане. Това накърнява пряко принципите на правовата държава. Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол", посочи адвокатът.

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И припомни, че България е осъждана в Международния съд заради изявления на Цветанов – "кой е виновен и кой не е".

На въпроса дали "Петрохан" се използва политически, в предизборната кампания, тя каза: "Ако е я вярно, това означава, че цялото производство и анализа на различни лица цели друго нещо, а не откриване истината. Ако се целеше разкриване на истината, нямаше да се подходи по този начин, вещите лица да се позоват на показания на бащата на това момиче и нямаше да си измислят, че има следи по Николай и Александър от сексуални контакти, след като експертизата казва, че няма. Прокарването на теза макар и не по реда на закона, доказва че не се цели истината, а се преследват други цели. Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза".

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Петрохан Ина Лулчева Росен Йорданов връх Околчица Ивайло Калушев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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