Откриха четири вида наркотици в колата на задържана пред детска градина в София жена

Арест на наркодилър пред детска градина в София. Задържана е млада жена, а в автомобила ѝ са открити различни наркотици, приготвени на дози за разпространение. Арестът е извършен около 12:15 ч. пред детска градина „Любопитко“ в столичния квартал „Хиподрума“. Там спира сив автомобил, зад волана на който е 29-годишна жена, предава bTV.

До униформените е подаден сигнал, че тя често е в района и продава дрога. В близост до мястото на ареста има още една детска градина и едно училище.

Още: Дилър на дрога до детска градина в София: Задържаха жена с кокаин, амфетамини, екстази и марихуана

Клиенти на арестуваната жена са както младежи, така и възрастни, казват от СДВР, и допълват, че има и регистрирани кражби. „Установихме множество пликчета със зелена тревиста маса, бели вещества на прах, на бучки и хапчета. При въпрос какво съдържат пликчетата, момичето заяви, че това е марихуана, екстази, амфетамин и кокаин“, каза пред bTV Асен Ушатов, зам.-директор на СДВР.

Жената ще бъде задържана за 24 часа, а полицията ще изпрати събраните доказателства към Софийската градска прокуратура. „При първоначалния разговор същата призна, че от около месец се занимава с разпространението на тези вещества“, каза още Асен Ушатов.

Още: Ново разследване срещу "българския Ескобар" е почти готово за съда

От столичната полиция казаха за bTV, че все по-често в схемите за разпространение на дрога се включват и непълнолетни, а така наречените улични търговци в голям процент от случаите имат различен набор от наркотици.