Питбул нахапа 12-годишно момче, задържаха стопанина

Куче нахапа 12-годишно момче в Казанлък. 35-годишният собственик на животното е задържан за срок от 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Инцидентът е станал около 1:00 часа на 21 септември. По данни на полицията мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето – порода питбул, което е излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Животното е захапало момчето в областта на дясното бедро.

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Детето е откарано със собствен транспорт до Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък, където е прегледано и освободено. Няма опасност за живота му.

По случая в Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство за неполагане на достатъчно грижи за гръбначно животно. По случая работи полицейски екип на местното Районно управление.

В края на миналия месец мъж на 82 години почина, след като беше ухапан от кучето си в Стара Загора, а в средата на август полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево.