Дилър на дрога до детска градина в София: Задържаха жена с кокаин, амфетамини, екстази и марихуана

Задържана е жена за разпространение на наркотици в района на детска градина в София. Задържането е станало в ж.к. "Хиподрума", съобщи пред журналисти заместник-директорът на Шесто Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи Асен Ушатов. По думите му, жената е на 29 години и е криминално проявена.

Как са я хванали?

Снимка: Envato

"В сектор "Противодействие на криминалната престъпност" получихме информация за жена, която разпространява наркотични вещества в района детска градина в ж.к. "Хиподрума". Незабавно са сформирани екипи от наши служители и на място са започнати наблюдения", каза Ушатов. Той посочи, че около 12:15 ч. срещу детската градина в столицата е паркирал лек автомобил, управляван от жена, която с поведението си е привлякла вниманието на полицаите.

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"След извършена проверка установихме множество пликове, съдържащи зелена тревиста маса, бяло вещество на бучки и на прах, както и хапчета. Съдържанието отговаря на марихуана, амфетамин, екстази и кокаин", посочи Асен Ушатов, цитиран от БТА.