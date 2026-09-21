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Огромен пожар: Горят над 180 дка гора и поляни край Велико Търново

21 септември 2026, 16:29 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: Национален парк Централен Балкан
Огромен пожар: Горят над 180 дка гора и поляни край Велико Търново

Над 180 декара гора и поляни горят в околностите на село Беляковец и Велико Търново. Горят сухи треви и растителност, като силният вятър допълнително усложнява обстановката. За кратко време пожарът се е разпространил на значителна площ. Теренът е труднодостъпен и се гаси само на ръка. На този етап няма яснота каква и причината за пожара, каза по БНР областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, който ръководи екипите от близо 200 военни, пожарникари и горски служители. Още: Хеликоптер се включи в гасенето на пожара в Пазарджишко

"Ситуацията се опитваме да я овладеем, току що дойдоха и 60 сержанти от Военното училище, така че разполагаме с доста ресурси и се надяваме до час-два да овладеем положението и да локализираме пожара. Няма опасност за хората и населеното място, това е камениста местност, труднопроходима , само с жива сила може да влезе и да обезопаси района", увери Богомилов. Още: След пожара в депо за боклуци: Въздухът в Старозагорско не е замърсен

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Пожар Пожарникари доброволци сухи треви
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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