Локализираха пожара край Велико Търново

Голям пожар избухна в труднодостъпна местност край Велико Търново. Наложи в гасенето да се включат и военни. Силният вятър затрудни работата на екипите. Огънят беше локализиран около 16.00 часа, но и към момента екипите продължават да работят на терен и да се борят за пълното му потушаване.

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Пламъците са избухнали около 12.00 часа и заради силния вятър са обхванали близо 130 декара тревна площ. По-късно пожарът се пренесе и към гориста местност. Вятърът изключително много затрудни работата на пожарникарите.

Курсанти и техника от Националния военен университет участваха в гасенето на пожар край Беляковец. Наложи се към тях да се присъединят и около 70 курсанти от Националния военен университет, които на ръка с пръскачки и тупалки помогнаха за гасенето.

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Важната новина е, че няма опасност за жителите на село Беляковец, както и за жителите на Велико Търново. Към момента не са отчетени и проблеми с качеството на въздуха.