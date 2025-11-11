Прегазеното куче в София: Предстоят две важни експертизи

След като Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към прегазеното куче в София, стана ясно, че предстоят две много важни експертизи. Едната е видео-техническа експертиза на клипа, който се разпространи в социалните мрежи и който показва прегазването на кучето. Втората е ветеринарно-медицинска експертиза, стана ясно от съобщение на прокуратурата.

Разследването продължава

На 10 ноември 2025 г. в Софийска районна прокуратура е докладвана от служители на 03-РУ преписка за това, че на 09 ноември 2025 г. в ж.к. „Разсадник“ в град София мъж е прегазил с лек автомобил куче.

След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление по смисъла на НК и незабавно е образувал досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал.1 от НК.

Разследването е възложено на 03 РУ-СДВР, като в хода му следва да се разпитат свидетели.

Общественото недоволство се надига

Междувременно хора от столичния квартал "Разсадника" скочиха срещу лекаря от Военномедицинска академия (ВМА), прегазил 12-годишното куче Мая в квартала. Те написаха с червен спрей "Убиец" на неговия паркинг. На мястото на инцидента са хора от блока и от квартала, които са възмутени от действията на лекаря, който прегази кучето и избяга. Хората поискаха строги мерки, прилагане на закона и наказание за убиеца. ОЩЕ: "Не заслужава да бъде доктор": Хирург от ВМА е обвинен, че умишлено е прегазил куче (ВИДЕО, 18+)